Новинки Atlas United 2024: перший криптобар на фестивалі

Цьогоріч мета фестивалю — зібрати 100 000 000 гривень донатів на підтримку українських захисників. WhiteBIT зробили внесок у 5 000 000 гривень та створили благодійний криптозбір для донатів у криптовалюті. Окрім виступів найяскравіших українських зірок та неперевершеної літньої атмосфери, відвідувачі фесту можуть взяти участь в акціях від WhiteBIT, серед яких: вхід на територію фестивалю через фастлайн, можливість розраховуватися на барі криптовалютою, розіграш цінних призів та карток на поповнення балансу на WhiteBIT.

Криптовалюта в Україні набирає космічної популярності. Нещодавнє дослідження Gradus Research показало, що 26% опитуваних українців володіє цифровими активами та все більше використовує їх у повсякденному житті. Так, завдяки партнерству ATLAS UNITED 2024 з WhitBIT на фестивалі цьогоріч можна буде використовувати криптовалюту як платіжний засіб на барах та для донатів, а також для криптанів доступні ексклюзивні акції. Про кожну акцію розповідаємо окремо.

Вхід без черги (фастлайн)

Першою важливою перевагою, яку надає партнерство WhiteBIT та ATLAS UNITED 2024, це вхід на територію фестивалю без черги. Аби скористатися цією можливістю, відвідувачі мають бути зареєстрованими користувачами WhiteBIT з верифікованим акаунтом (KYC). На вході на фестиваль треба показати свій акаунт з підтвердженою верифікацією.

Коктейль на криптобарі WhiteBIT

Зареєстровані та верифіковані користувачі WhiteBIT зможуть ще взяти участь в акції та отримати WhiteBIT гіфт-картки номіналом 200 UAHg. Ці кошти можна використати на будь-якому барі ATLAS UNITED 2024, де є термінал Whitepay. Для цього треба просто показати промоутеру WhiteBIT свій верифікований акаунт на біржі та підписку на соцмережі.

Розіграш цінних призів та мерча

Ті, хто ще не зареєструвався на біржі, але планує це зробити, можуть скористатися реферальним посиланням на спеціальному лендінгу акції або ж за QR-кодом, який можна знайти у лаунж-зоні WhiteBIT на території фестивалю. Так можна приєднатися до розіграшу трьох подарунків (Apple iPad, навушники Apple AirPods Pro 2 та мікрофон HyperX Quadcast) і сотні брендованих футболок з фразою «Україна починається з мене».

Тож цьогорічний ATLAS UNITED 2024 обіцяє безліч можливостей — насолодитися виступами кращих українських артистів: Бумбокс, Друга Ріка, Артем Пивоваров, Dantes, ТНМК, Жадан і Собаки, Dorofeeva та інших; а криптани ще й отримають ексклюзивні подарунки та привілеї просто за реєстрацію та верифікацію на WhiteBIT. А головне — кожен матиме змогу долучитися до мегазбору в 100 000 000 грн.

WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 520+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют. Компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT — масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.