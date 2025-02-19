Нові правила фармринку можуть залишити пацієнтів без життєво необхідних ліків, - "Пацієнти України"

Нові правила регулювання фармацевтичного ринку, які мають набути чинності з 1 березня, можуть призвести до серйозних проблем для пацієнтів, зокрема до дефіциту важливих ліків та збільшення "сірих" закупівель.

Про це заявила виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН .

“Зараз головне застереження від пацієнтської спільноти — це ймовірність, що ліки можуть зникнути із полиць аптек, а ті, що таки доїдуть до них, — зростуть у ціні. Це дуже небезпечна ситуація для українських пацієнтів, які можуть не мати можливість навіть власним коштом придбати необхідні ліки”, - зазначила Інна Іваненко.

За її словами, нові правила для дистриб'юторів та аптек можуть ускладнити постачання лікарських засобів, особливо імпортних. У такій ситуації пацієнти будуть змушені переходити на дешевші або менш ефективні аналоги не через рекомендації лікарів, а через банальну відсутність потрібного препарату в аптеці.

“Дефіцит ліків, що може утворитися через ряд змін, може спричинити призупинення лікування у пацієнтів, коли українці просто не зможуть купити ліки через їх відсутність чи завищену ціну. Тож пацієнти почнуть переходити на інші ліки не через рішення лікаря, а через відсутність препарату в аптеці”, - наголосила Іваненко.

Ще однією серйозною проблемою може стати збільшення обсягу нелегально ввезених препаратів. Через неможливість придбати необхідні ліки офіційно, пацієнти будуть шукати їх в інших країнах – у ЄС, Туреччині, а також на "сірому" ринку.

“Це нелегально ввезені лікарські засоби, купуючи які, пацієнт не може бути впевненим, що умови зберігання та транспортування були дотримані”, - додали в БФ “Пацієнти України”.

В організації зазначили, що для реального зниження цін на ліки та забезпечення їхньої доступності необхідно сприяти природній конкуренції на ринку, а не вводити адміністративні обмеження.

“Зокрема, один із небагатьох позитивних пунктів, які були затверджені в рішенні РНБО, це розширення переліку реімбурсації лікарських засобів, що провокує зниження ціни на ці ліки і витрат з кишені пацієнта, адже такі препарати повністю або частково покриває держава. У сусідніх державах таких як Чехія, Латвія, Польща пацієнтам реімбурсується понад 70% лікарських засобів”, - вказала Іваненко.