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Новая зона карантина: ЕС обновляет эпидемиологическую карту стран

Брюссель, Пятница 22 января 2021 10:11
Новая зона карантина: ЕС обновляет эпидемиологическую карту стран
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Европейском Союзе добавят в эпидемиологическую карту стран новую зону карантина. Страны с самой сложной ситуацией будут обозначаться "темно-красным" цветом.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По его словам, туристы из этой зоны должны будут пройти тест перед отъездом и самоизоляция по приезду.

"Темно-красная зона покажет, что в этой зоне вирус циркулирует на очень высоком уровне", - заявила она.

Эта система будет применяться для поездок в пределах ЕС, сообщила Фон дер Ляйен.

Напомним, в ЕС намерены до лета 2021 года вакцинировать от COVID по меньшей мере 70% взрослого населения. При этом к марту страны ЕС должны вакцинировать не менее 80% медицинских и социальных работников и людей старше 80 лет.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии предложили уравнять сертификат вакцинации с COVID-тестом.

Однако, Всемирная организация здравоохранения выступает против требования прививки от COVID-19 во время международных поездок.

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