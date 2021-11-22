Новая Зеландия вводит систему "светофора" для борьбы с COVID

Новая Зеландия отказывается от введения жестких ограничений по всей территории страны. С 3 декабря в стране заработает система "светофора" для оповещения о рисках COVID-19 вместо локдаунов.

Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

До августа Новая Зеландия оставалась в основном свободной от COVID-19, но не смогла победить вспышку "Дельта" штамма, что вынудило правительство отказаться от стратегии ликвидации.

Крупнейший город страны Окленд находился в режиме изоляции более 90 дней, хотя недавно некоторые меры были ослаблены.

"Суровая правда заключается в том, что штамм "Дельта" уже здесь и никуда не денется, но Новая Зеландия хорошо подготовлена к борьбе с ним благодаря высоким показателям вакцинации и новейшим мерам безопасности, включая систему "светофора" и Vaccine Pass", - заявила премьер.

Согласно новой системе, регионы будут оцениваться как красные, оранжевые или зеленые в зависимости от уровня воздействия COVID-19 и уровня вакцинации.

Окленд, эпицентр вспышки "Дельта", начнет с красного цвета, что сделает обязательным ношение масок и ограничит скопление людей в общественных местах.