"Новая почта" передала больницам Полтавы вторую партию медоборудования и спецсредств

Иллюстративное фото (novaposhta.ua)

Руководство компании выделило 25 млн гривен на закупку медоборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медучреждений

Компания "Новая почта" доставила в Полтаву второй транш медицинской гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, Полтавская областная инфекционная больница получила 8100 респираторов, 3502 защитных щитка, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. Также компания передала 5-й городской клинической больнице в Полтаве 20 инфузионных насосов, предназначенных для дозированного и длительного введения пациенту растворов высокоактивных препаратов и питательных веществ.

"Наша компания без лишних раздумий решила помочь украинцам в борьбе с вирусом. Для нас большая честь подставить плечо помощи нашим гражданам и медикам, которые неимоверными усилиями противостоят вирусу, спасают жизни людей и минимизируют шансы стремительного распространения COVID-19 в Украине. Также это для нас огромная ответственность. Сегодня мы передали медучреждениям Полтавы второй транш нашей помощи. В ближайшие дни, как только будут найдены поставщики, мы закупим и перешлем медикам следующую партию современного оборудования и всех необходимых противоэпидемических средств. Надеемся, что общими усилиями мы сможем побороть вирус, обезопасить население, спасти жизнь и здоровье сотен тысяч человек", - сказала соосновательница "Новой почты" Инна Поперешнюк.

Напомним, 15 марта руководство "Новой почты" выделило 25 млн гривен на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Полтавского региона.

18 марта "Новая почта" доставила Полтавской областной инфекционной больнице первую партию гуманитарной помощи. Медикам было передано около 50 единиц оборудования (в частности, компания закупила рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких).

Позже "Новая почта" обратилась с манифестом к бизнесу и волонтерам, призвав проявить в период карантина и чрезвычайной ситуации принципы социальной ответственности и совместными усилиями обеспечить необходимым оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты медицинские учреждения страны.

Сообщается также, что с 25 марта компания на время карантина расширила свой ключевой социальный проект "Гуманитарная почта" и начала бесплатно доставлять больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения средства индивидуальной защиты и всё, что требуется для борьбы с вирусом. В компании отмечается, что участником программ может стать каждый, кто заполнит соответствующую анкету.