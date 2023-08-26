ua en ru
Сб, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нова Зеландія надаватиме посвідку на проживання біженцям з України

Субота 26 серпня 2023 19:16
UA EN RU
Нова Зеландія надаватиме посвідку на проживання біженцям з України Фото: Нова Зеландія надаватиме посвідку на проживання біженцям з України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нова Зеландія надаватиме посвідку на проживання біженцям з України, які прибули за спеціальною візою, запровадженою минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Володарі спеціальної української візи, які отримали цей документ до 15 березня 2024 року, зможуть подати заяву на отримання посвідки на проживання в Новій Зеландії.

Уперше 12-місячна спеціальна віза була відкрита для заявників у березні 2022 року, а в лютому її дію було продовжено ще на один рік.

За даними уряду Нової Зеландії, було видано близько 1510 віз. Загалом у країні проживає близько 340 власників цього дозволу. Уряд припинить прийом заяв після 15 березня.

"Багато хто з тих, хто шукає безпеки в Новій Зеландії, ніколи не припускав, що залишаться тут надовго, але в умовах триваючої війни ми зобов'язані забезпечити їм визначеність", - заявив Ендрю Літтл, міністр імміграції Нової Зеландії.

Охочі отримати посвідку на проживання повинні будуть надати медичну довідку, пройти перевірку характеру і виконати вимоги щодо ідентифікації особистості, а також сплатити збір у розмірі 1200 новозеландських доларів (708 доларів) за подання заяви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая Зеландия Війна Росії проти України
NEWS
Захищав Київ та добивався передачі F-16. Що відомо про загиблого льотчика "Джуса"
Захищав Київ та добивався передачі F-16. Що відомо про загиблого льотчика "Джуса"
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші