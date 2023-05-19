Носов розповів, чому WhiteBIT інвестує в криптограмотність українців

Український IT-ринок один із небагатьох, що в умовах повномасштабної війни не лише зберіг стійкість, але й демонструє зростання. Тому спроби підірвати довіру до українських IT-компаній тісно пов'язані з бажанням позбавити Україну надійної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника та СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимира Носова в інтерв'ю "Фокусу".

"Україна зараз здатна показати всьому світу широкі переваги від впровадження технології блокчейн в абсолютно різних сферах - як у бізнесі, так і в державному секторі. Для набуття максимальної прозорості, для підвищення швидкості процесів та зменшення собівартості багатьох завдань. Також саме криптофандрейзінг може стати ключовим плацдармом для відбудови України, тому що, наприклад, донати в крипті вже показали свою ефективність. У межах партнерства з офіційною платформою UNITED24 компанія WhiteBIT через криптопроцесинговий сервіс Whitepay створила можливість приймати донати на потреби України в більшості валют світу та понад 100 криптовалютах. Ми пропонуємо не просто продукт. Блокчейн - це нові можливості", - заявив Носов.

У цьому контексті підприємець додав, що наразі WhiteBIT активно інвестує в підготовку блокчейн-спеціалістів в Україні. Нещодавно спільно з Києво-Могилянською академією біржа оголосила про старт першої в Україні та Східній Європі магістерської сертифікатної програми "Блокчейн технології" для магістрів.

Підтримує WhiteBIT співпрацю і з державними інституціями України - такими як МЗС.

"Ще у квітні 2022 року між WhiteBIT та МЗС було підписано Меморандум. Якщо коротко - ми запропонували свої технологічні та організаційні можливості МЗС для допомоги консульській службі України за кордоном, щоб здійснювати підтримку наших громадян. Робота триває, і в межах чинної співпраці з МЗС ми зараз готуємо деякі оновлення. Про них зовсім скоро повідомимо публічно", - розповів Носов.

Відреагував підприємець у своєму інтерв'ю і на закиди, що часто лунають на адресу криптобірж. Їх він вважає спробою підірвати довіру до українських фінтехкомпаній та великих донаторів, які підтримують державу.

"Я не можу відповідати за всіх гравців індустрії, але можу чітко пояснити позицію WhiteBIT. З перших днів повномасштабного вторгнення і дотепер вона категорична та прозора. Ми порвали будь-які зв'язки з ринком РФ. WhiteBIT закрила можливість реєстрації для користувачів з рф, ввела додаткові перевірки, скасувала пари з рублем і заблокувала депозити та виведення рублів. Ми відразу оголосили про це публічно і закликаємо до цього інших гравців індустрії", - запевнив Носов.

Бізнесмен також пояснив, які заходи проводить WhiteBIT, аби унеможливити використання біржі для сумнівних операцій. Зокрема підсанкційними росіянами, які через криптоактиви намагаються виводити кошти.

"WhiteBIT активно співпрацює з Crystal Blockchain, Chainalysis та Visa Cybersource, які забезпечують повне розуміння кожної транзакції, найвищий рівень відповідності біржі стандартам законодавства про боротьбу з відмиванням грошей і протидію будь-яким шахрайським схемам. Також HAPI Labs - це один з останніх підключених нами операторів, команда топових блокчейн-аналітиків, які займаються ідентифікацією підозрілих активів та відстеженням шляхів їхнього переміщення. Також співпрацюємо із правоохоронними органами України", - повідомив він.

Щодо відзнаки, яку Володимир Носов напередодні отримав від Головнокомандувача Збройних сил України "За сприяння війську", підприємець не став розкривати деталі, але зазначив, що це честь для всієї команди WhiteBIT. З початку повномасштабного вторгнення на потреби української армії та цивільних людей компанія передала допомогу на суму понад 400 млн гривень власних коштів.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році.

На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Компанія є офіційним криптопартнером ФК "Барселона", ФК "Трабзонспор", збірної України з футболу, партнером Національного університету "Києво-Могилянська академія", lifecell, FACEIT.