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Норвегія домовилась з виробником NASAMS про модернізацію систем

Середа 01 листопада 2023 01:56
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Норвегія домовилась з виробником NASAMS про модернізацію систем Фото: Норвегія домовилась посилити системи NASAMS (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство оборони Норвегії домовилося про удосконалення систем ППО NASAMS з американським підрозділом Raytheon та норвезькою Kongsberg Gruppen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт норвезького уряду.

"Нам необхідно зміцнювати і надалі розширювати протиповітряну оборону, щоб краще захищати цивільні та військові обʼєкти від загроз з повітря. Війна в Україні продемонструвала, наскільки важливою є протиповітряна оборона у війні", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Він додав, що угода про співпрацю з цими компаніями закласть основу для подальшого розвитку систем NASAMS у перспективі майбутніх загроз. Також Норвегія планує придбати ракети для ППО та деталі до комплексу.

Системи NASAMS в Україні

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.

Українські військові отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року. За перші 5 місяців зенітники знищили більше сотні російських ракет та безпілотників за допомогою комплексу.

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Норвегия ПВО
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