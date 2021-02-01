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Нормандский формат не достиг всех целей, но он еще существует, - посол Франции

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 12:58
Нормандский формат не достиг всех целей, но он еще существует, - посол Франции
Фото: Этьен де Понсен (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Во Франции считают, что нормандский формат не достиг всех своих целей. При этом в Париже отмечают, что данный формат является единственным работающим и успешным форматом на данный момент.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По его словам, Франция в данном случае следует правилу: "не чините то, что не сломано".

"На данный момент нормандский формат - единственный работающий, успешный. Он не достиг всех своих целей, но, по крайней мере, он существует. Он функционирует, например, 22 января должна была состояться встреча дипломатических советников формата, хотя она была отложена из-за трагического пожара в Харькове. Год назад в Париже мы остались довольны достигнутыми результатами", - сказал де Понсен.

Посол отметил, что изменение формата не всегда приводит к лучшим результатам.

"Лучшие результаты будут потому, что будет прогресс в уверенности и политической воле к миру и достижению целей. Это не вопрос формата. Если вы сломаете градусник, это не поможет избежать жара", - считает он.

Де Понсен заявил, что Франция готова к обсуждению "лучших идей", если такие есть.

"Однако необходимо доказать, что он будет лучше, чем существующий нормандский формат", - добавил он.

При этом в Париже обеспокоены отсутствием у "некоторых участников "нормандской четверки" политической воли для выполнения парижских договоренностей. Однако он отметил, что Украина свой вклад в этот процесс внесла.

"Мы обеспокоены. Мы видим, что у некоторых участников отсутствует политическая воля идти дальше. Но у нас есть перемирие. Мы видим, что Украина внесла свой вклад, например, если посмотреть на открытие пунктов пропуска. Я был в Счастье. Украина сделала свою домашнюю работу, но с другой стороны нет взаимности, поэтому они еще не открыты, и это разочарование", - заявил де Понсен.

Он добавил, что пока ситуация не позволяет провести новый саммит лидеров "нормандской четверки".

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил о стагнации нормандского процесса.

Также сообщалось, что Зеленский выступает за еще один формат переговоров по Донбассу с участием президента США Джо Байдена. Он должен идти параллельно с нормандским форматом.

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