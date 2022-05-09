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Ночные заморозки и грозы: какую погоду прогнозируют на 9 мая

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Украина, Понедельник 09 мая 2022 07:00
Ночные заморозки и грозы: какую погоду прогнозируют на 9 мая Фото: погода сегодня будет с кратковременными дождями, грозами и ночными заморозками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 мая почти по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, а местами - грозы. Ночью синоптики прогнозируют заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, ночью в северных областях, днем на Закарпатье, Прикарпатье, в центральных, восточных и местами южных областях кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/сек. Ночью в Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности почвы заморозки от 0 до 3.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +7 +10, днем +14 +18 градусов;
  • на западе ночью +7 +11 градусов, а днем +15 +21;
  • в восточных областях ночью +6 +9, днем +18 +22 градуса;
  • на юге страны ночью +7 +10 градусов, а днем +19 +23;
  • в центральных областях ночью +8 +10, днем +17 +19 градусов.

Ночные заморозки и грозы: какую погоду прогнозируют на 9 мая

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. В день по области местами порывы 15-18 м/с, столбики термометров ночью покажут +6 +11 градусов, днем +14 +19.

В Киеве ночью +8 +10 градусов, днем +16 +18 тепла.

Ночные заморозки и грозы: какую погоду прогнозируют на 9 мая

Напомним, как рассказывали синоптики, погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной - в некоторых областях ожидаются грозы, шквалы, местами ночные заморозки. Зато в других областях - сухая и солнечная погода, и высокий уровень пожарной опасности.

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