Ночные заморозки и грозы: какую погоду прогнозируют на 9 мая
Сегодня, 9 мая почти по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, а местами - грозы. Ночью синоптики прогнозируют заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, ночью в северных областях, днем на Закарпатье, Прикарпатье, в центральных, восточных и местами южных областях кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/сек. Ночью в Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности почвы заморозки от 0 до 3.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +7 +10, днем +14 +18 градусов;
- на западе ночью +7 +11 градусов, а днем +15 +21;
- в восточных областях ночью +6 +9, днем +18 +22 градуса;
- на юге страны ночью +7 +10 градусов, а днем +19 +23;
- в центральных областях ночью +8 +10, днем +17 +19 градусов.
Погода в Киеве и области
Сегодня в столице ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. В день по области местами порывы 15-18 м/с, столбики термометров ночью покажут +6 +11 градусов, днем +14 +19.
В Киеве ночью +8 +10 градусов, днем +16 +18 тепла.
Напомним, как рассказывали синоптики, погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной - в некоторых областях ожидаются грозы, шквалы, местами ночные заморозки. Зато в других областях - сухая и солнечная погода, и высокий уровень пожарной опасности.
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