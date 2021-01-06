НКРЭКУ не решилась принять дискриминационную норму для "зеленой" энергетики

Фото: ветровые турбины (pixabay.com)

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла принятие решения о распределении ГП "Гарантированный покупатель" полученных от НЭК "Укрэнерго" средств в рамках кредитов госбанков на погашение задолженности 2020 года перед электрогенерацией, в том числе станциями зеленой генерации.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Переносим на следующее заседание", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, аргументировав это необходимостью дальнейшего обсуждения проекта.

Он также добавил, что планируемое к принятию постановление находилось в открытом доступе для общественного обсуждения всего 1 день, тогда как по законодательству на это должно быть выделено 3 рабочих дня.

Согласно проекту решения, обновленному поздно вечером во вторник, ГП "Гарантированный покупатель" предписывалось средства, полученные от ЧАО НЭК "Укрэнерго" в рамках кредита, предоставленного АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанком", направить на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями ресурса из альтернативных источников.

Накануне заседания НКРЭКУ ряд бизнес-сообществ, ассоциаций ВИЭ выступили категорически против предлагаемого решения, настаивая на погашении за счет этих средств 40% долгов перед ВИЭ до 1 августа в сумме около 9 млрд грн.

В самом заседании НКРЭКУ приняли участия ряд народных депутатов и представителей инвесторов в ВИЭ, которые призвали комиссию воздержаться от принятия решения, наносящего, по их мнению, вред инвестиционному климату Украины и ставящим под угрозу развитие возобновляемой энергетики.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердило государственных гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 11,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40%" старого "долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 года НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. Принять такое решение планировалось и 6 января.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности КМУ и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.

23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и.о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 представить план министерства по выходу "зеленой" энергетики из долгового кризиса.