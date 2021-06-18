НКРЭКУ отказалась прекратить махинации трейдеров с ценами на электроэнергию, - ВЭА

Последнее решение НКРЭКУ о пересмотре уровня ценовых ограничений никоим образом не способствует прекращению манипуляций трейдеров с ценами на электроэнергию.

Об этом сообщили во Всеукраинской энергетической ассамблее.

"Регулятор установил новые, увеличенные прайс-кэпы, которые на сегодня уже ничего не могут решить. Потому что основные недостатки рынка, заложенные в правилах остаются неизменными, а новые прайс-кэпы, как и ранее, продолжат держать тепловую генерацию в зоне убыточности", - отметили в ВЭА.

В ассоциации пояснили, что в мае-июне 2021 года на рынке на сутки вперед цены искусственно обвалили. И ни один просмотр прайс-кэпов не остановит трейдеров-посредников от ценовых махинаций.

Отказ регулятора исправить ценовые перекосы приведет к срыву подготовки к осенне-зимнему периоду.

"В правилах ничего не изменилось, а значит есть все основания полагать, что летняя ремонтная компания и подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду будут провалены также", - отметили в ВЭА.

В конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

16 июня НКРЭКУ опять отказалось выполнять рекомендации Минэнерго, которые были призваны остановить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.