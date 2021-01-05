НКРЭКУ должен решать кризис в "зеленой" энергетике, а не углублять его, - ЕВА

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг должна решать кризис в "зеленой" энергетике, а не углублять его, что может произойти на заседании комиссии 6 января.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации на официальном сайте.

В сообщении отмечается, что полгода назад вступил в силу ЗУ по усовершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников, в основу которого положены положения Меморандума о взаимопонимании относительно урегулирования проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики Украины.

Организация отмечает, что несмотря на выполнение условий по снижению уровня "зеленых" тарифов всеми производителями электрической энергии из возобновляемых источников, большинство обязательств правительства остается не выполненным в части обеспечения полных текущих платежей гарантированным покупателем производителям возобновляемой энергии, а также обеспечения погашения гарантированного долга покупателя перед производителями возобновляемой энергии

Так, по состоянию на 1 августа 2020 года накопленная сумма долга составляет 22,4 млрд грн (40% этой суммы нужно было погасить до конца 2020 года, остальные 60% - ежеквартально в течение 2021).

"Неожиданной новостью стало то, что 31 декабря 2020 года НКРЭКУ попытался утвердить постановления (связанные с кредитными договорами, заключенными между оператором системы передач и государственными банками) с оговоркой, что запрещает Гарантированном покупателю использовать полученные средства для выплат производителям электроэнергии из возобновляемых источников", - подчеркивают в ЕВА.

Бизнес также обращает внимание, если этот или подобный пункт (блокировка быстрого погашения 40% накопленного долга от Гарантированного покупателя перед производителями возобновляемых источников энергии) будет утвержден НКРЭКУ во время последующих запланированных слушаний 6 января 2021 года или на любую другую дату, это приведет к срыву достигнутых государством договоренностей власти и инвесторов ВИЭ, достигнутых в 2020 году.

"Более того, такое решение регулятора в сочетании с отсутствием действий правительства по имплементации выше указанного Закона Украины № 810-IX будет явным знаком того, что Украина не желает выполнять свои обязательства перед инвесторами, что будет иметь неисправимые последствия для инвестиционного климата страны", - добавляют в ЕВА.

Также ассоциация призывает правительство выполнить обязательства, предусмотренные Меморандумом о взаимопонимании и не допустить нарушения прав инвесторов в возобновляемую энергетику путем принятия решений НКРЭКУ, которые противоречат достигнутым ранее договоренностям.

Напомним, 23 декабря премьерр-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и.о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года представить план министерства относительно выхода "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство зобов'связана погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию.

Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.