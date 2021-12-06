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Ниже 30 градусов мороза: на севере Швеции из-за холода остановили движение поездов

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Швеция, Понедельник 06 декабря 2021 16:56
Ниже 30 градусов мороза: на севере Швеции из-за холода остановили движение поездов Фото: на севере Швеции не будут курсировать поезда из-за мороза (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

На севере Швеции в Норрботтене из-за непогоды отменили курсирование поздов. Там прогнозируют ниже -30 градусов в течении нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT Nyheter.

Отменены поезда вокруг городы Кируна. Это сделано с учетом безопасности пассажиров. По прогнозам синоптиков, в течении нескольких дней ожидается температура ниже 30 градусов мороза.

"Наши локомотивы и вагоны выдерживают такие температуры, но к северу от Кируны поезда ходят на большие расстояния по бездорожью. Это означает ограниченную возможность устранения неисправностей или эвакуации, если что-то случится с инфраструктурой или транспортными средствами. Поэтому в качестве меры безопасности мы решили остановить движение на выбранных участках", - говорится в сообщении.

Отмечают, что остановка поездов может продлиться до четверга, 9 декабря.

Напомним, Украина запустила два дополнительных поезда в польский Перемышль. Они будут отправляться из Одессы и Львова.

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