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Nissan повідомив про рекордні збитки за всю історію: як виправлятимуть ситуацію

П'ятниця 25 квітня 2025 12:31
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Nissan повідомив про рекордні збитки за всю історію: як виправлятимуть ситуацію Фото: Nissan повідомив про рекордні збитки за всю історію (nissan.com.my)
Автор: Константин Широкун

Компанія Nissan прозвітувала про найбільші збитки за свою історію. За підсумками фінансового року, що завершився в березні, Nissan зафіксував чистий збиток у розмірі 4,91-5,26 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це стало рекордом для виробника, який проводить масштабну реструктуризацію бізнесу у боротьбі за виживання.

Активи Nissan у Північній Америці, Латинській Америці, Європі та Японії знецінилися у десяток разів. Погіршують ситуацію й витрати на реструктуризацію.

Новий генеральний директор Айван Еспіноза намагається врятувати автогіганта, що терпить фінансове лихо. Заради цього доводиться скорочувати робочі місця, знижувати виробничі темпи та закривати підприємства.

У березні повідомлялося, що Nissan визнав свою нежиттєздатність без вкладень ззовні. Переговори про злиття з Honda ні до чого не привели: угода зірвалася через небажання Nissan стати дочірньою компанією.

У Honda заявляли, що готові й надалі обговорювати потенційну співпрацю, але за умови, що Макото Учіда залишить посаду гендиректора. Однак після добровільної відставки Учіди про нові раунди переговорів не повідомлялося.

У березні повідомлялося про перезавантаження альянсу Nissan із його давнім партнером Renault. Компанії домовилися скоротити перехресне володіння акціями: Nissan отримав можливість продати до третини своєї частки Renault приблизно за 750 млн доларів.

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