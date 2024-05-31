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В нинішніх умовах промисловості нереально імпортувати 80% енергії, простіше закритися, - ФМУ

П'ятниця 31 травня 2024 15:11
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В нинішніх умовах промисловості нереально імпортувати 80% енергії, простіше закритися, - ФМУ Фото: в нинішніх умовах промисловості нереально імпортувати 80% енергії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Урядове рішення, яке зобов’язує промисловість імпортувати 80% електроенергії, наразі нереально виконати, а отже – підприємствам буде простіше закритися, аніж виконувати норми постанови.

Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"На порядок денний виходить питання доцільності і економічного обґрунтування роботи металургійного комплексу взагалі. Всі ми прекрасно знаємо, яка ситуація з електроенергією, і ми намагалися по максимуму забезпечити власні потреби імпортованою електроенергією. Але це 30 відсотків! Рішення Кабінету міністрів змушує частку імпорту довести до 80 відсотків. В нинішніх умовах це не реально: обмежений обсяг міждержавних перетинів не може задовільнити потреби всього бізнесу", - наголосив Біленький.

Він пояснив: це рішення вкрай зашкодить енергоємним галузям промисловості, особливо металургії, та призведе до зупинки промисловості. При цьому гірничо-металургійний комплекс – це неперервний цикл виробництва, тому зменшення навантаження неминуче призведе до зниження виробництва.

"Недопоставка 1 МВт енергії металургійному комбінату – це мінус 3 тонни чавуну. А це - $700 експорту, 1 800 грн податків та 46 800 грн ВВП. Таким чином, перебої із електричною енергією призведуть до падіння обсягів виробництва, зниження обсягів валютної виручки, падіння податкових відрахувань та скорочення ВВП", - зауважив Біленький.

Він наголосив, що підприємствам доведеться скорочуватися штат співробітників, а це, у свою чергу, призведе до збільшення безробіття, і відповідно - до зростання споживання електроенергії населенням. Таким чином, ефект «економії» електричної енергії промисловістю буде нейтралізований, а пільгова ціна для населення тільки загострить фінансові проблеми на ринку електричної енергії.

"Нестабільність цін на імпортовану електричну енергію ускладнює планування виробництва, а це має вирішальне значення для металургії. А дефіцит імпортованої електроенергії неминуче призведе до зростання цін. Це, в свою чергу, призведе до загального підвищення цін на електроенергію та споживчі товари, що негативно вплине на соціально-економічний стан країни, особливо серед вразливих верств населення", - резюмував Біленький.

Як відомо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

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