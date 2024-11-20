Німецький тренд. Багаторазовий призер Бундесліги приєднався до бойкоту соцмережі Маска

Бременський "Вердер" услід за гамбурзьким "Санкт-Паулі" вирішив покинути соціальну мережу X (колишній Twitter) після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США за підтримки власника платформи Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Музики" припинили вести акаунт у соцмережі X. Чотириразовий чемпіон Німеччини розпочав вести сторінку на альтернативній платформі Bluesky.

Рішення піти з X ухвалило керівництво "Вердера". Публічно позицію бременців озвучив очільник правління "музик" Клаус Філбрі. За його словами, соцмережа перестала карати за образи, алгоритми платформи стали непрозорими, а власник X зробив соцмережу політичною зброєю.

"З тих пір, як Ілон Маск очолив платформу, кількість висловлювань, що розпалюють ворожнечу, ненависть до меншин, праворадикальних дописів і теорій змови зросла неймовірними темпами під прикриттям свободи слови. Сам Ілон Маск стимулює радикалізацію платформи власними публікаціями; окрім іншого, він висловлював трансфобні, антисемітські погляди та розповсюджував змовницькі теорії", – йдеться в заяві клубу.

Раніше від X відмовився ще один представник Бундесліги – "Санкт-Паулі". Аутсайдер чемпіонату звинуватив Маска в перетворенні соцмережі на "машину ненависті". Разом акаунти "Вердера" та "піратів" мали орієнтовно 1 млн підписників.

Що відомо про "Вердер"

Заснований в 1899 році клуб із Бремена, прізвиська – "зелено-білі", "річні острів'яни", "музики". Домашні матчі проводить на "Везерштадіоні" (42100 місць).

Чотириразовий чемпіон Німеччини (1964/65, 1987/88, 1992/93, 2003/04) та 6-разовий володар Кубка Німеччини (1960/61, 1990/91, 1993/94, 1998/99, 2003/04, 2008/09), переможець низки інших турнірів. На європейській арені бременці завоювали Кубок кубків 1991/92. Найпринциповіший опонент – "Гамбург" (Норддербі).

Кольори "Вердера" захищали українці Віктор Скрипник (1996-2004 рр.) та Юрій Максимов (1997-2001 рр.). Перший згодом тренував бременців. Після кожного гола "музик" на стадіоні вмикають корабельний гудок і лунає пісня I'm Gonna Be (500 Miles) шотландців The Proclaimers.