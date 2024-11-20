ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німецький тренд. Багаторазовий призер Бундесліги приєднався до бойкоту соцмережі Маска

Бремен, Середа 20 листопада 2024 15:00
UA EN RU
Німецький тренд. Багаторазовий призер Бундесліги приєднався до бойкоту соцмережі Маска Фото: Слідкувати за "музиками" доведеться на інших майданчиках (facebook.com/werderbremenEN)
Автор: Антон Федорців

Бременський "Вердер" услід за гамбурзьким "Санкт-Паулі" вирішив покинути соціальну мережу X (колишній Twitter) після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США за підтримки власника платформи Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Музики" припинили вести акаунт у соцмережі X. Чотириразовий чемпіон Німеччини розпочав вести сторінку на альтернативній платформі Bluesky.

Рішення піти з X ухвалило керівництво "Вердера". Публічно позицію бременців озвучив очільник правління "музик" Клаус Філбрі. За його словами, соцмережа перестала карати за образи, алгоритми платформи стали непрозорими, а власник X зробив соцмережу політичною зброєю.

"З тих пір, як Ілон Маск очолив платформу, кількість висловлювань, що розпалюють ворожнечу, ненависть до меншин, праворадикальних дописів і теорій змови зросла неймовірними темпами під прикриттям свободи слови. Сам Ілон Маск стимулює радикалізацію платформи власними публікаціями; окрім іншого, він висловлював трансфобні, антисемітські погляди та розповсюджував змовницькі теорії", – йдеться в заяві клубу.

Раніше від X відмовився ще один представник Бундесліги – "Санкт-Паулі". Аутсайдер чемпіонату звинуватив Маска в перетворенні соцмережі на "машину ненависті". Разом акаунти "Вердера" та "піратів" мали орієнтовно 1 млн підписників.

Що відомо про "Вердер"

Заснований в 1899 році клуб із Бремена, прізвиська – "зелено-білі", "річні острів'яни", "музики". Домашні матчі проводить на "Везерштадіоні" (42100 місць).

Чотириразовий чемпіон Німеччини (1964/65, 1987/88, 1992/93, 2003/04) та 6-разовий володар Кубка Німеччини (1960/61, 1990/91, 1993/94, 1998/99, 2003/04, 2008/09), переможець низки інших турнірів. На європейській арені бременці завоювали Кубок кубків 1991/92. Найпринциповіший опонент – "Гамбург" (Норддербі).

Кольори "Вердера" захищали українці Віктор Скрипник (1996-2004 рр.) та Юрій Максимов (1997-2001 рр.). Перший згодом тренував бременців. Після кожного гола "музик" на стадіоні вмикають корабельний гудок і лунає пісня I'm Gonna Be (500 Miles) шотландців The Proclaimers.

До слова, раніше екс-капітан "Зорі" Каменюка приєднався до "Байєра" в ролі тренера.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter Вердер Чемпіонат Німеччини Ілон Маск
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті