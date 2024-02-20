У німецькій лікарні помер другий баскетболіст з України, на якого напали з ножем

Український баскетболіст Артем Козаченко, на якого 10 лютого напали з ножем у Німеччині, помер у лікарні. Його поранення виявилися несумісними з життям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-профіль команди ART Giants, у якій грав хлопець.

"Після трагічного акту насильства в Оберхаузені (місто в Німеччині - ред.), жертвами якого майже тиждень тому стали два гравці з нашої команди ART Giants, загинув Володимир Єрмаков, а його товариш по команді та співвітчизник Артем Козаченко також помер у лікарні від тяжких травм", - сказано у повідомленні команди.

Там уточнюють, що Артем, якому було 18 років, перебував у реанімації у лікарні з моменту жорстокого нападу в Оберхаузені. За останні кілька днів його стан настільки погіршився, що лікарі вже нічого не могли зробити для нього.

Напад на українських баскетболістів

Нагадаємо, 10 лютого у німецькому Оберхаузені невідомі напали на двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.

Внаслідок нападу несумісні з життям травми отримав Володимир Єрмаков. Артема Козаченка вдалося доставити до шпиталю у тяжкому стані.

Німецька поліція вже затримала трьох підлітків, яких підозрюють у нападі. Один із них - 15-річний німець турецького походження.

Більш детально про напад - у матеріалі РБК-Україна.