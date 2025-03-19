Німецький гігант Vollert планує збудувати завод у Харкові

Німецький промисловий консорціум на чолі з Vollert Anlagenbau GmbH запускає мережу високотехнологічних заводів із виробництва збірних залізобетонних конструкцій в Україні. Це передові автоматизовані технології, які дозволять будувати швидше, якісніше та масштабніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Основною проекту є цільова програма з механізмом PPP, де об'єднуються державні інтереси та приватні інвестиції.

Першими містами, які отримають найбільші закордонні інвестиції, стануть Київ та Харків. Найближчим часом заплановані переговори з мером Харкова Ігорем Тереховим щодо запуску першого заводу з випуску залізобетонних конструкцій на основі новітніх світових технологій. Перша інвестиція становитиме понад 5 мільярдів гривень. Підприємство стане найбільшим у Європі, з потужністю 450 тисяч кв. м на рік. Мета його роботи - будівництво 1 млн кв. м будівництва на рік.

Таким чином, Україна стає майданчиком для передових європейських технологій, адже автоматизація, швидкість і якість - головні принципи нового етапу індустріального будівництва, під час якого формується нова архітектура відновлення.

Додамо, що проект реалізується під гарантії найбільшої страхової компанії Euler Hermes та фінансується консорціумом європейських банків.

Інвестори сподіваються, що мери міст, в які йтимуть європейські інвестиції, зможуть правильно та якісно адаптувати людей: сторічний досвід найкращих виробників Європи (цього року Vollert відзначає 100-річний ювілей), швидкість та якість виробництва, екологічність – козирі, необхідні у сучасному будівництві та швидкому відновленні України. Більше того, у недалекому майбутньому нові цифрові технології у будівництві дозволять Україні вийти на європейський та світовий ринки житла.