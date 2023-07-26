ua en ru
Ср, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині знову закликали владу надати Україні далекобійні ракети Taurus

Новость на русском →
Берлін, Середа 26 липня 2023 15:10
У Німеччині знову закликали владу надати Україні далекобійні ракети Taurus Фото: Маркус Фабер (facebook.com/faber.marcus)
Автор: Наталія Юрченко

У Німеччині знову закликали владу надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Там вважають, що ці ракети допоможуть українським силам перервати логістичні ланцюги РФ.

Про це заявив політик Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Він зазначив, що Бундесвер має на складах 600 крилатих ракет Taurus.. Багато з них готові до використання.

На думку Фабера, далекобійні ракети змогли б пожвавити контрнаступ України, який, за його словами, просувається повільніше, ніж очікувалося.

"Ось чому зараз був би правильний час, щоб принаймні дати Taurus, щоб міг відбутися процес інтеграції", - сказав політик.

Він додав, що далекобійні ракети допоможуть ЗСУ перервати логістичні ланцюги російської армії, таким чином це порушить забезпечення російських сил.

Далекобійні ракети для України

Нагадаємо, ще навесні Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які українські війська вже вміло застосовують. Також президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу далекобійних ракет SCALP.

При цьому Німеччина відкинула прохання України надати крилаті ракети Taurus з дальністю дії до 500 кілометрів. Також у США досі тривають обговорення щодо постачань ракет ATACMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети Військова допомога Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків