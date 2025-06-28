У Німеччині просять Apple і Google видалити китайський ШІ DeepSeek: що сталося

У Німеччині попросили Apple і Google видалити китайський чат-ШІ DeepSeek зі своїх магазинів додатків у країні. Причиною стали побоювання з приводу захисту даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема, вчора комісар із захисту даних Німеччини Майке Камп заявила, що вона подала запит, оскільки DeepSeek незаконно передає персональні дані користувачів до Китаю.

"DeepSeek не зміг надати моєму агентству переконливих доказів того, що дані німецьких користувачів захищені в Китаї на рівні, еквівалентному рівню в Європейському союзі", - заявила Камп.

Вона додала, що китайська влада має широкі права доступу до персональних даних, які перебувають у сфері впливу китайських компаній.

Також комісар сказала, що ухвалила рішення про звернення до Apple і Google після того, як у травні попросила DeepSeek виконати вимогу щодо передачі даних за межі ЄС (легалізувати передачу даних) або добровільно відкликати свій застосунок. Однак компанія DeepSeek не виконала цю вимогу.

Крім того, Камп каже, що тепер два американські технологічні гіганти мають оперативно розглянути запит і ухвалити рішення про блокування застосунку в Німеччині. Водночас її офіс не встановив точних термінів.

У Google заявили, що отримали повідомлення і розглядають його. Стартап DeepSeek не відповів на запит про коментар, а Apple не була доступна для коментарів.

Говорячи про безпеку, Reuters зазначило, що згідно з власною політикою конфіденційності, DeepSeek зберігає фрагменти персональних даних (запити до свого ШІ або завантажені файли) - на комп'ютерах у Китаї.

Що не так із DeepSeek

Нагадаємо, у січні компанія DeepSeek заявила, що розробила модель ШІ, яка здатна конкурувати з ChatGPT за набагато менших витрат.

Однак у США та Європі стартап зазнав критики через свою політику безпеки даних.

Зокрема, Італія заблокувала його у своїх магазинах додатків, пославшись на відсутність інформації про використання даних.

Нідерланди зі свого боку заборонили цей чат на урядових пристроях, а Бельгія - рекомендувала чиновникам не використовувати DeepSeek.

У США тим часом, законодавці планують внести законопроєкт, який заплатить виконавчим органам США використовувати будь-які моделі ШІ, розроблені в Китаї.

Крім того, цього тижня Reuters писало, що DeepSeek надає допомогу військовим і розвідувальним операціям Китаю.