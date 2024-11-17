ua en ru
Нд, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина знищила Боснію, Албанія з Чехією потішили збірну України: що сталося в Лізі націй

Європа, Неділя 17 листопада 2024 10:29
UA EN RU
Німеччина знищила Боснію, Албанія з Чехією потішили збірну України: що сталося в Лізі націй Фото: Домінік Собослай постраждав від команди Вірджила ван Дейка (x.com/OnsOranje)
Автор: Антон Федорців

П'ятий тур нинішнього сезону Ліги націй завершився дев'ятьма матчами в суботу. Успіх відсвяткували збірні Нідерландів, Німеччини, Ісландії, Швеції та Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Німеччина знищила Боснію, Албанія з Чехією потішили збірну України: що сталося в Лізі націй

"Ораньє" вдома розібралися з Угорщиною. Відкрив рахунок точним одинадцятиметровим Вегхорст, а під завісу першого тайму впевнено пенальті виконав Гакпо. Третій гол оформив Дюмфріс, який підключився до атаки та класно поклав із льоту в дальній кут. Добив угорців Копмайнерс, замкнувши головою навіс того ж Дюмфріса з правого кута штрафного майданчика.

Бундестім познущалася над боснійською збірною. Уже на 2-й хвилині Мусіала головою переправив у ворота подачу Кімміха. У середині першого тайму Кляйндіст підставився під удар Андріха, а перед перервою Гаверц переграв кіпера в ближньому бою. У другому таймі дубль оформив Вірц – забив прямим ударом зі штрафного та на добиванні. Далі Сане забив із меж штрафного, а Кляйндіст у падінні замкнув закидання Рюдігера з глибини.

Поглибили інтригу в групі B1 збірні Албанії та Чехії. За всі 90 хвилин команди не спромоглися бодай на гол на двох. Як наслідок, підопічні Івана Гашека гарантували, що не будуть останніми в квартеті. Проте, 8 очок в активі цілком можуть відправити їх на третю позицію з нинішньої першої. Албанці та грузини мають по 7 пунктів, тож збірна України у фінальному турі повинна перемагати балканських "орлів" і сподіватися на невдачу кавказьких "хрестоносців".

Шведи оформили швидкий гол у протистоянні зі Словаччиною. На 3-й хвилині Ісак кинув у прорив Дьокереша, той втік від оборонців і пробив низом у дальній кут. Відігралися "соколи" ще до екватору тайму – Ганцко з підбирання поклав від стійки. Проте, в другій половині "синьо-жовті" таки вирвали перемогу. Ісак отримав м'яч у штрафному, хитнув оборонця і потужним ударом ледь не порвав сітку за спиною Дубравки.

До слова, напередодні збірна України втратила перемогу над Грузією у групі Ліги націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга націй
NEWS
Удари по енергетиці та постраждалі. Що відомо про масовану атаку РФ по Україні
Удари по енергетиці та постраждалі. Що відомо про масовану атаку РФ по Україні
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу