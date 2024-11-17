Німеччина знищила Боснію, Албанія з Чехією потішили збірну України: що сталося в Лізі націй

"Ораньє" вдома розібралися з Угорщиною. Відкрив рахунок точним одинадцятиметровим Вегхорст, а під завісу першого тайму впевнено пенальті виконав Гакпо. Третій гол оформив Дюмфріс, який підключився до атаки та класно поклав із льоту в дальній кут. Добив угорців Копмайнерс, замкнувши головою навіс того ж Дюмфріса з правого кута штрафного майданчика.

Бундестім познущалася над боснійською збірною. Уже на 2-й хвилині Мусіала головою переправив у ворота подачу Кімміха. У середині першого тайму Кляйндіст підставився під удар Андріха, а перед перервою Гаверц переграв кіпера в ближньому бою. У другому таймі дубль оформив Вірц – забив прямим ударом зі штрафного та на добиванні. Далі Сане забив із меж штрафного, а Кляйндіст у падінні замкнув закидання Рюдігера з глибини.

Поглибили інтригу в групі B1 збірні Албанії та Чехії. За всі 90 хвилин команди не спромоглися бодай на гол на двох. Як наслідок, підопічні Івана Гашека гарантували, що не будуть останніми в квартеті. Проте, 8 очок в активі цілком можуть відправити їх на третю позицію з нинішньої першої. Албанці та грузини мають по 7 пунктів, тож збірна України у фінальному турі повинна перемагати балканських "орлів" і сподіватися на невдачу кавказьких "хрестоносців".

Шведи оформили швидкий гол у протистоянні зі Словаччиною. На 3-й хвилині Ісак кинув у прорив Дьокереша, той втік від оборонців і пробив низом у дальній кут. Відігралися "соколи" ще до екватору тайму – Ганцко з підбирання поклав від стійки. Проте, в другій половині "синьо-жовті" таки вирвали перемогу. Ісак отримав м'яч у штрафному, хитнув оборонця і потужним ударом ледь не порвав сітку за спиною Дубравки.