Німеччина готує новий план з оборони країни вперше з часів Холодної війни

Німеччина вперше з часів холодної війни розробить комплексний план оборони. Це відбувається на фоні вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив німецький генерал-лейтенант Андре Бодеман, пише DW.

За його словами, основні пункти плану будуть присвячені стримуванню ворожих військ у разі вторгнення на територію Німеччини. Окрім цього відповідальні особи повинні враховувати нові розробки у військових діях і готуватися до саботажу критичної інфраструктури, дезінформації та кібератак. Також передбачається, що значна частина Бундесверу знадобиться для захисту східного флангу НАТО.

"Операційний план Німеччини базується на поточній ситуації з безпекою та загрозами в Німеччині та Європі в цілому. Це має бути здійсненний і здійсненний план, а не просто нездійсненна мрія, продумана концепція, а насправді щось відчутне, що зрештою може спрацювати", - сказав Бодеман.

Зокрема відомо, що новий план містить сотні сторінок, та буде секретним. Обговорювати його планують за участю поліції, офіцерів цивільного захисту, вчених, енергетичної та логістичної промисловості та союзників. Його планують повністю розробити вже до кінця березня цього року.

"Це оборонне планування спрямоване насамперед на стримування. Ми щось робимо для того, щоб не допустити конфлікту чи війни" - сказав генерал-лейтенант.

Він зауважив, що зараз ситуація в Європі інша, ніж 30 років тому, коли Німеччина була прифронтовою державою. І зараз його країна знаходиться в "тиловій зоні".

"Тобто я не очікую танкового бою на північнонімецькій рівнині, і, сподіваюся, висадки десантників російських парашутистів також не очікую. Але нашим критичним інфраструктурам, портам, мостам, енергетичним компаніям, звичайно, загрожують диверсії, можливо, також спецназ, який проник і намагається порушити ці критичні інфраструктури", - підкреслив він.

Бодеман вважає, що одним з основних напрямків захисту має бути кіберпростір. Зокрема поширення дезінформації противником та спроби таким чином вплинути на жителів Німеччини та владу.

"І четверта частина, проти якої ми зараз маємо озброїтися, - це однозначно диверсії спецпідрозділів, наприклад, іррегулярних сил, які намагаються вивести з ладу те чи інше, щоб перешкодити або не допустити розгортання", - сказав він.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки або обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

Додамо, що 16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

Напередодні голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер після вчорашнього засідання Ради Україна-НАТО, на якому розглядалася зокрема протидія ЗСУ широкомасштабній військовій агресії РФ, закликав світову спільноту не впадати в песимізм.

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