ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Николаевской области завершают ремонт трассы Н-11

Новина українською →
Николаев, Понедельник 16 августа 2021 10:26
В Николаевской области завершают ремонт трассы Н-11 Фото: трасса Днепр-Николаев (пресс-служба Укравтодора)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаевской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" вышли на финальный этап ремонта трассы Н-11 "Днепр - Николаев". Дорогу уже асфальтируют.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"Речь идет о ремонте 5-ти километрового участка от Николаева до Баштанской кольцевой развязки. В этом году завершаем начатые в прошлом году работы на 17 км трассы Н-11", - говорят в автодоре.

Сейчас дорожники укладывают финальный слой щебеночно-мастичного асфальтобетона в направлении Днепра. Одна из полос уже в верхнем слое. Кроме того, на участке укрепят обочины, установят 2 автопавильона, обустроят пешеходный переход возле села Мешково-Погорелово, сделают тротуары, поставят освещение и дорожные знаки и нанесут разметку.

В Николаевской области завершают ремонт трассы Н-11

Активный ремонт трассы Н-11 начался в прошлом году в Днепропетровской области, в течение которого успели восстановить 44 км. Дорога, объединяющая два областных центра и Кривой Рог, будет отремонтирована полностью.

Как сообщал координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в текущем году отремонтируют и построят 6 500 км дорог и 150 мостов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти