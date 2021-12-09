В Николаевской области завершается ремонт трассы Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев"
В Николаевской области завершается ремонт трассы Н-14 "Александровка - Кропивницкий - Николаев". Дорогу восстанавливают по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укравтодора".
"Ремонт трассы начался 2 года назад, новое цементобетонное покрытие устроено уже на 74 км автодороги", - рассказали в "Укравтодоре".
В настоящее время работы финишируют работы вблизи села Ольгополь на участке трассы км 153+196 – км 161+204, где, в частности, завершается планировка обочин, устройство водоотведения и нанесение разметки.
Этим 8-километровым участком трассы уже открыто автомобильное движение.
"Сейчас от Николаева до границы с Кировоградщиной можно с комфортом доехать меньше чем за час", - добавили в автодоре.
Напомним, ранее в ОП сообщили, что до конца 2024 года инициированная президентом Владимиром Зеленским программа "Большая стройка" восстановит 24 тыс. километров автодорог. Ремонтом будут охвачены как трассы государственного значения, так и местные дороги.