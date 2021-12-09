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В Николаевской области завершается ремонт трассы Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев"

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Николаев, Четверг 09 декабря 2021 12:16
В Николаевской области завершается ремонт трассы Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев" Фото: в Николаевской области завершается ремонт трассы Н-14 (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаевской области завершается ремонт трассы Н-14 "Александровка - Кропивницкий - Николаев". Дорогу восстанавливают по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укравтодора".

"Ремонт трассы начался 2 года назад, новое цементобетонное покрытие устроено уже на 74 км автодороги", - рассказали в "Укравтодоре".

В настоящее время работы финишируют работы вблизи села Ольгополь на участке трассы км 153+196 – км 161+204, где, в частности, завершается планировка обочин, устройство водоотведения и нанесение разметки.

Этим 8-километровым участком трассы уже открыто автомобильное движение.

"Сейчас от Николаева до границы с Кировоградщиной можно с комфортом доехать меньше чем за час", - добавили в автодоре.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что до конца 2024 года инициированная президентом Владимиром Зеленским программа "Большая стройка" восстановит 24 тыс. километров автодорог. Ремонтом будут охвачены как трассы государственного значения, так и местные дороги.

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