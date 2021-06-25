В Николаевской области ведется строительство нового Троицкого моста, - ОГА
В Николаевской области круглосуточно ведется строительство мостового перехода через реку Гнилой Еланец - Троицкого моста. Возведение моста проходит в рамках реконструкции автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев - одного из проектов программы президента "Большая стройка".
Об этом сообщила Николаевская ОГА.
Объект, расположенный недалеко от города Новая Одесса, долгое время находился в аварийном состоянии. Теперь там проводятся работы по армированию шкафных стенок контрофорсов, разработке грунта на промежуточной опоре, укреплению шпунтов, установке опалубки.
На строительную площадку уже доставлены все необходимые конструкции будущего моста - 35 балок и 8 ригелей.
Параллельно продолжаются работы по разборке конструкции дорожной одежды на основной дороге. Здесь планируется расширить существующую дорогу слева с устройством дополнительной полосы на подъем, устроить переходно-скоростные полосы торможения и разгона для пересечения слева в с. Троицкое и справа в поле и устроить заездные карманы для остановок маршрутного транспорта.
«Большое строительство» на Николаевщине: Круглосуточно возводится новый Троицкий мост Днем и ночью, в дождь и в жару продолжается...Posted by Николаевская областная государственная администрация on Thursday, June 24, 2021
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что согласно плану президентской программы на 2021 год предусмотрено ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.