В Николаевской области ведется строительство нового Троицкого моста, - ОГА

В Николаевской области круглосуточно ведется строительство мостового перехода через реку Гнилой Еланец - Троицкого моста. Возведение моста проходит в рамках реконструкции автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев - одного из проектов программы президента "Большая стройка".

Объект, расположенный недалеко от города Новая Одесса, долгое время находился в аварийном состоянии. Теперь там проводятся работы по армированию шкафных стенок контрофорсов, разработке грунта на промежуточной опоре, укреплению шпунтов, установке опалубки.

На строительную площадку уже доставлены все необходимые конструкции будущего моста - 35 балок и 8 ригелей.

Параллельно продолжаются работы по разборке конструкции дорожной одежды на основной дороге. Здесь планируется расширить существующую дорогу слева с устройством дополнительной полосы на подъем, устроить переходно-скоростные полосы торможения и разгона для пересечения слева в с. Троицкое и справа в поле и устроить заездные карманы для остановок маршрутного транспорта.