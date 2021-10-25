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В Николаевской области полностью отремонтировали трассу в Очаков

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Николаев, Понедельник 25 октября 2021 15:53
В Николаевской области полностью отремонтировали трассу в Очаков Фото: в Николаевской области полностью отремонтировали трассу в Очаков (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаевской области по всей протяженности отремонтировали трассу Т-15-13 "Нечаяное - Очаков", которая ведет к Черноморскому побережью. Дорогу восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Теперь имеем 37 километров новенького покрытия к Черноморскому побережью. Работы на основном проезде были завершены еще в начале этого курортного сезона - изношенное покрытие заменили на новую дорожную одежду из двух слоев асфальтобетона. Сейчас продолжается финальный этап ремонта. Дорожники устанавливают автопавильоны, устраивают разметку и дорожные знаки", - говорится в сообщении.

В Николаевской области полностью отремонтировали трассу в Очаков

До старта следующего летнего сезона в Николаевской области планируют отремонтировать по президентской программе еще две дороги к морю: Т-15-07 "Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" и Т-15-15 "Федоровка - Рыбаковка - база отдыха "Луговое".

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тыс. километров государственных дорог и 2 тыс. километров местных.

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