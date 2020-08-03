"Николаевгаз": потребители, отказывающиеся от бесплатных счетчиков, могут остаться без газа в 2021

Фото: установка газового счетчика

С января 2021 года компания не будет иметь права доставлять газ таким потребителям

Потребители, отказывающиеся от бесплатных счетчиков, могут остаться без газа в 2021 году. По состоянию на конец июля 2020 года около 7 тыс. бытовых потребителей газа Николаевской области потребляют природный газ по нормам.

Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаз".

Компания напоминает таким потребителям, что с 1 января 2021 года она не будет иметь права доставлять газ таким потребителям.

С начала года "Николаевгаз" установил 1,3 тыс. газовых счетчиков своим клиентам за счет средств компании. Многие потребители отказываются устанавливать счетчики и не допускают сотрудников компании в свои дома. Это объясняется тем, что действующие нормы потребления газа, установленные Кабмином, являются более выгодными, чем потребление по счетчику.

"Действующие нормы потребления значительно меньше фактического потребления газа, что подтверждается независимыми исследованиями компаний USAID и УкрНИИинжпроект. Поэтому потребители считают невыгодным иметь дома счетчик", - отмечает коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.

В компании поясняют, что отказ от установки счетчика за счет АО "Николаевгаз" считается нарушением Кодекса газораспределительных систем и предусматривает перевод на граничные нормы потребления. Они значительно выше действующих норм потребления.

Пока люди сопротивляются установке счетчиков за счет "Николаевгаза", подходит к концу срок действия закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", по которому компания устанавливает их бесплатно. И те потребители, которые не успеют до конца этого года установить у себя приборы учета, могут вообще остаться без газа.

"Хотим предупредить наших клиентов - если до конца года они не обратятся к нам с просьбой установить прибор учета газа за счет компании, им все равно придется это сделать, как того требует закон, чтобы не остаться без газа, но со следующего года уже за свой счет", - говорит Виталий Нестеренко.

Подать заявку на установку бесплатного счетчика газа можно, обратившись в Центр обслуживания клиентов АО "Николаевгаз" в рабочие дни с 8.00 до 17.00.