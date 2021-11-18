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В Николаеве у подъезда застрелили бизнесмена. Введена спецоперация

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Николаев, Четверг 18 ноября 2021 00:47
В Николаеве у подъезда застрелили бизнесмена. Введена спецоперация Фото: в Николаеве застрелили бизнесмена (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
Автор: Анна Полисученко

В Николаеве во дворе дома застрелили бизнесмена. Также ранение получил еще один гражданин, ему оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию в Николаевской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Николаеве.

Местные жители 17 ноября около 20:15 сообщили в полицию о том, что во дворе дома по ул. Сенной слышны выстрелы.

На месте происшествия у одного из подъездов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

В одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места преступления было обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. В настоящее время устанавливается, с этого ли оружия стреляли в пострадавших. Ружье изъято и направлено на экспертизу.

Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК "Умышленное убийство".

На месте работают следователи, криминалисты, кинологи, оперативники и эксперты.
Правоохранители принимают меры по установлению всех обстоятельств стрельбы и задержанию причастных к преступлению лиц.

В городе введена в действие специальная полицейская операция.

По информации местного издания «Новости N», мужчина вместе девушкой на автомобиле «Ауди» заехал во двор дома на ул. Сенной. Здесь их поджидал убийца. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья, он попытался убежать, однако убийца догнал его возле подъезда и добил. Девушку, по предварительным данным, он не тронул.

Также издание сообщает, что личность убитого уже установлена: им является житель Николаева, 51-летний Игорь Плиндык. По информации СМИ, он имеет отношение к строительному бизнесу.

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