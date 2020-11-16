ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Никаких полезных решений": Макрон раскритиковал Совбез ООН

Париж, Понедельник 16 ноября 2020 09:00
"Никаких полезных решений": Макрон раскритиковал Совбез ООН
Фото: Эммануэль Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН в его нынешней форме. По его словам, она не принимает никаких полезных решений.

Об этом он заявил в интервью парижскому изданию Grand Continent, которое выйдет в понедельник, 16 ноября.

Франция является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих правом вето. По словам президента этой страны, Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны.

США смогут признать ЕС союзниками только в том случае, если он "относятся серьезно к самому себе и независимый в собственной оборонной политике", считает Макрон.

Он отметил, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.

Напомним, Эммануэль Макрон призвал пересмотреть правила работы Шенгенской зоны. Он уверен, что нужно усилить безопасность стран на фоне угрозы терроризма.

Президент Франции выступил за создание внутреннего совета безопасности для обеспечения противостояния угрозам терроризма.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ООНЭммануэль Макрон

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь