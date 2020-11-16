"Никаких полезных решений": Макрон раскритиковал Совбез ООН

Фото: Эммануэль Макрон (facebook com EmmanuelMacron)

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН в его нынешней форме. По его словам, она не принимает никаких полезных решений.

Об этом он заявил в интервью парижскому изданию Grand Continent, которое выйдет в понедельник, 16 ноября.

Франция является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих правом вето. По словам президента этой страны, Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны.

США смогут признать ЕС союзниками только в том случае, если он "относятся серьезно к самому себе и независимый в собственной оборонной политике", считает Макрон.

Он отметил, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.

Напомним, Эммануэль Макрон призвал пересмотреть правила работы Шенгенской зоны. Он уверен, что нужно усилить безопасность стран на фоне угрозы терроризма.

Президент Франции выступил за создание внутреннего совета безопасности для обеспечения противостояния угрозам терроризма.