ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нидерланды направят еще три группы следователей для расследования военных преступлений в Украине

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 21:39
Нидерланды направят еще три группы следователей для расследования военных преступлений в Украине Фото: Нидерланды присылают еще три группы следователей для расследования военных преступлений в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Криминальные следователи из Нидерландов совершат еще три визита в Украину, чтобы способствовать расследованию военных преступлений во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Нидерландов.

"Группа следователей посетит Украину под флагом Международного уголовного суда еще три раза", - отмечается в письме.

Плановые визиты должны состояться осенью 2022 года и весной и летом 2023 года. В Украину прибудут представители Королевской военной полиции Нидерландов и другие специалисты из оборонных ведомств.

Сама группа следователей будет работать на подконтрольных территориях Украины, а в случае опасности ее могут отозвать.

"Правительство также учитывает, что Нидерланды не хотят, чтобы нарушения международного правопорядка оставались безнаказанными. Группа криминалистов может внести важный вклад в это дело", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Макрон заявил на необратимости наказание за военные преступления россиян в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды Война в Украине
NEWS
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе