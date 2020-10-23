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Нидерландский хакер с пятой попытки взломал Twitter Трампа

Нидерланды, Пятница 23 октября 2020 00:39
Нидерландский хакер с пятой попытки взломал Twitter Трампа
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: РБК-Украина

Голландский эксперт в области информационной безопасности Виктор Геверс угадал пароль президента США Дональда Трампа в Twitter, после чего завладел его аккаунтом. Правильный пароль хакер подобрал с пятой попытки.

Об этом сообщает голландское издание De Volkskrant.

По его словам, он получил доступ к личной странице американского лидера в середине октября 2020 года. Аккаунт президента был защищен комбинацией "maga2020!". MAGA - это аббревиатура лозунга Трампа Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой").

"Я ожидал, что меня заблокируют после четырех неудачных попыток. Или, по крайней мере, попросят предоставить дополнительную информацию", - рассказал Геверс.

Он добавил, что Трамп не использовал элементарные меры безопасности, включая двухэтапную проверку.

При этом представители Twitter опровергли слова эксперта по безопасности. В администрации соцсети ответили, что не видели никаких доказательств того, что у голландца действительно когда-то был доступ к аккаунту Трампа.

Издание напоминает, что Геверсу уже не в первый раз удается взломать аккаунт президента в Twitter. В 2016 году эксперт тоже смог подобрать пароль американского лидера: тогда Трамп использовал слово yourefired ("ты уволен").

Напомним, ранее Минюст США предъявил обвинения шести офицерам ГРУ РФ в причастности к кибератакам на объекты политической, финансовой и спортивной инфраструктуры по всему миру. В частности их подозревают в атаках на Украину, США, Францию и Южную Корею и распространении опасного вируса NotPetya.

Кроме того, по данным британских властей, рссийская военная разведка планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, чтобы сорвать главное спортивное событие в мире.

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