Нідерланди впевнено обіграли збірну США в 1/8 фіналу ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

Нідерланди – США – 3:1

Голи: Депай, 10, Блінд, 45+1, Дюмфріс, 81 – Райт, 76

Американці довго не запрягали та вже в дебюті створили гольовий момент. Це Пулішіч опинився на ударній позиції без спротиву суперників. Однак із його ударом із меж штрафного впорався Нопперт.

Але на 10-й хвилині "помаранчеві" відповіли гострішим випадом. Це Дюмфріс виконав роль асистента завдяки передачі в центр штрафного майданчика. А вже там Депай пробив точнісінько в кут воріт американців і відкрив рахунок.

Збірна США витратила півгодини на те, щоб організувати відповідь на пропущений м'яч. "Зоряно-смугаста" команда кілька разів намагалася забити, та всі випади американців розбивалися об злагоджену роботу нідерландців. А перед перервою "помаранчеві" створили гол-близнюк – Дюмфріс прострілив, і Блінд із центру штрафного точно відправив м'яч у кут.

На старті другої половини американці могли розмочити рахунок, але Гакпо виніс м'яч із лінії воріт після удару Ріма повз голкіпера. Він же ледь не забив у власні ворота в атаці нідерландців у відповідь – центрбек вирішив перевірити пильність кіпера після чергового прострілу Дюмфріса, але Тернер виявився готовим до такої підступності.

Згодом команди ще раз обмінялися небезпечними моментами. Воротар збірної США впродовж однієї атаки впорався з двома пострілами – парирував дальній удар Копмайнерса в ствір і впорався з добиванням Депая. Натомість Райт не поцілив у порожні ворота, оскільки Тімбер виніс м'яч із лінії.

Натомість у фінальній 15-хвилинці Нідерланди та США обмінялися забитими м'ячами. Спершу Райт замкнув простріл Пулішіча в атаці американців цікавим парашутом у дальній кут. Та за п'ять хвилин Дюмфріс в один дотик спрямував у ворота навіс Блінда з лівого флангу, опинившись наодинці посеред штрафного.

Попри всі старання обох команд більше цифри на табло не змінилися. Збірна Нідерландів заслужено здолала збірну США та стала першим чвертьфіналістом ЧС-2022. Тепер "помаранчеві" чекатимуть на переможця поєдинку збірних Австралії та Аргентини в наступному раунді.