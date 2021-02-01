В Нидерландах полиция разогнала акцию против локдауна, десятки задержанных

Фото: протест в Амстердаме (ANP)

В Нидерландах в воскресенье, 31 января, прошли массовые акции протеста против действий властей, направленных на борьбу с пандемией COVID-19. Полиция задержала свыше 30 участников акции.

Об этом информирует телеканал NOS.

Известно, что демонстранты собрались в Амстердаме и городе Апелдорн. Столичная полиция сообщила о задержании 33 человек, действия 25 из них расценивались как угроза общественному порядку. Полицейские также обнаружили в автомобилях некоторых задержанных холодное оружие и электрошокеры.

Как уточняет телеканал, в Амстердаме для разгона нескольких сотен манифестантов, собравшихся на Музейной площади, был задействован спецназ полиции, вытеснивший участников митинга за несколько минут.

На прошлой неделе в Роттердаме правоохранители задержали более 30 участников очередной акции протеста против карантинных ограничений. Причиной таких действий стражей порядка стал отказ участников незаконных собраний предъявить документы.

Тем временем в Брюсселе в минувшие выходные порядка 400 граждан вышли на улицы города с требованием вернуть им свободу перемещений.

Отметим, правительство Нидерландов приняло решение ввести комендантский час на территории страны. Ограничение начало действовать с субботы, 23 января.

Напомним, 24 января в грузинской столице проходила акция протеста. Демонстранты требовали снять ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии.

Ранее в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать минимум до 1 марта.