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В Нидерландах полиция применила водометы против протестующих

Нидерланды, Понедельник 25 января 2021 04:42
В Нидерландах полиция применила водометы против протестующих
Фото: Амстердам (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Нидерландах жители вышли на протест против карантинных ограничений. В частности против комендантского часа.

Об этом сообщает NOS.

Только в митинге на Музейной площади в Амстердаме участвовало 1500 человек. Они держали в руках плакаты плакатами с текстами против правительства и против строгих ограничений.

В Эйндховене люди пытались возводить баррикады из велосипедов на пути силовиков. Не все люди были в масках и не соблюдали социальной дистанции.

В ответ полиция использовала водометы, дубинки, а в Эйндховене полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

"После антиправительственных и противокарантинних акций протеста в Амстердаме задержаны 115 человек. Семеро из них были арестованы за открытое насилие, другие - за невыполнение приказа полиции", - говорится в сообщении.

Правительство Нидерландов приняло решение ввести комендантский час на территории страны. Ограничение начало действовать с субботы, 23 января.

Напомним, 24 января в грузинской столице проходила акция протеста. Демонстранты требуют снять ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии. Ранее в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать минимум до 1 марта.

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