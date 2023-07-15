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Ні на що не впливають. У Зеленського відреагували на "замах" на Собчак і Симоньян

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Субота 15 липня 2023 20:58
Ні на що не впливають. У Зеленського відреагували на "замах" на Собчак і Симоньян Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україні не потрібен "замах" на пропагандистку телеканалу RT Маргариту Симоньян і журналістку Ксенію Собчак. Оскільки вони ні на що не впливать.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Вони нам абсолютно точно не потрібно. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що все, що роблять Симоньян та Собчак - це на їхню "достатньо дивну аудиторію".

Замах на Симоньян і Собчак

ФСБ РФ заявила, що нібито запобігла спробі "ліквідації" пропагандистки Маргарити Симоньян і журналістки Ксенії Собчак. При цьому в "замаху" вони звинуватили СБУ.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов заявляв, що українські спецслужби все ж стоять за деякими медійними випадками підривів російських пропагандистів.

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