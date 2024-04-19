НХЛ завершила регулярний сезон: відомі всі пари плей-офф Кубка Стенлі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Переможцем Західної конференції став "Даллас". У першому раунді плей-офф "Старз" зустрінуться з чинним володарем Кубка Стенлі – "Вегасом", який завершив регулярку аж на 8-й сходинці.

Інші пари на Заході склали "Вінніпег" і "Колорадо", "Ванкувер" і "Нешвілл", а найгучнішою вивіскою стане протистояння "Едмонтона" та "Лос-Анджелеса". Дві важливі команди в біографії найкращого хокеїста всіх часів Вейна Гретцкі розібралися з проблемами впродовж сезону та позмагаються за путівку в наступний раунд.

Тим часом Східна конференція завершила змагання з "Рейнджерс" нагорі турнірної таблиці. "Синьосорочечники" в першому раунді Кубка Стенлі проекзаменують "Вашингтон", який останнім застрибнув у вагон плей-офф.

Фіналісти двох останніх розіграшів – "Флорида" і "Тампа-Бей" – схрестять ключки вже в першому раунді. "Бостон" позмагається за місце під сонцем із "Торонто". Натомість "Кароліна" зустрінеться з "Айлендерс".

Плей-офф НХЛ розпочнеться в ніч проти 21 квітня матчами на Сході. Наступної ночі виступи в Кубку Стенлі-2024 розпочнуть команди Західної конференції. Серії триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд.

Усі пари плей-офф Кубка Стенлі-2024: