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В НГЗ заявили, что в случае остановки завода, бюджет потеряет миллиарды гривен

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Николаев, Вторник 12 октября 2021 09:22
В НГЗ заявили, что в случае остановки завода, бюджет потеряет миллиарды гривен Фото: Николаевский глиноземный завод (nikvesti)
Автор: Артем Горовенко

Николаевский глиноземный завод (НГЗ) является одним из крупнейших экспортеров и импортеров Украины. Практически вся валютная выручка завода заходит в страну. Из нее миллиарды получают государственные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина ос ссылкой на комментарий финансового директора НГЗ Галина Кравченко.

При этом завод, по его словам, - единственное уникальное предприятие, в составе которого есть морской порт. Это один из самых больших морских терминалов.

"На нас зарабатывает более 500 миллионов в год Государственная морская администрация, сопоставимую сумму получает и ГП "Укрзализныця". Заметьте, что все это крупные государственные предприятия, которые, в свою очередь, тоже являются крупными плательщиками налогов", - отметила Кравченко.

Помимо этого, НГЗ - один из крупнейших потребителей газа и самый крупный потребитель каустической соды в Европе. В Украине ее производством занимается только одно предприятие - "Карпатнефтехим" в г. Калуше Ивано-Франковской области. Поэтому любые проблемы у Николаевского глиноземного, моментально отразятся на всем европейском рынке каустика и на Калушском предприятии в первую очередь.

Это далеко не весь список контрагентов завода, которые могут пострадать в случае остановки НГЗ. Значительные потери понесут также бюджеты страны и области - только за эти 9 месяцев НГЗ заплатил 854 миллиона гривен налогов.

Более того, по словам Кравченко, если предприятие остановится, пострадают 4400 домовладений, а это порядка 20 тысяч человек.

"Давайте посчитаем, что потеряет экономика региона. Если среднюю зарплату, умножить на 4,4 тысячи наших работников и на 12 месяцев - это 1 миллиард 151 миллионов гривен в год доходов домохозяйств, которых не будет. Эту сумму потеряет рынок, малый и средний бизнес Николаевской области - они не реализуют товаров на эту сумму, не получат доходов, соответственно, не заплатит налогов. Потом эти 4,4 тыс. человек потеряют работу, это будет существенная дополнительная нагрузка на фонд занятости", - резюмировала она.

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