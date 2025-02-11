Незручна Пегула для Світоліної: українка залишає турнір у Досі
Найтитулованіша тенісистка України Еліна Світоліна поступилась у другому колі змагань WTA 1000 у катарській Досі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
WTA 1000, Доха, одиночний розряд, 2-ге коло
Еліна Світоліна – Джессіка Пегула – 3:6, 6:7
Світоліна, що посідає 22-гу сходинку в світовому рейтингу, грала з 5-ю в списку WTA – американкою Пегулою.
Тенісистки добре знайомі, адже грали між собою вже шість разів. Рахунок перед матчем у Досі був – 4:2 на користь американки. Але якщо брати матчі на харді, перевага Пегули більш переконлива – 4:1. Хоча загалом суперництво між українко та американкою завжди було гострим: у чотирьох іграх із шести переможниця визначалася в трьох сетах.
Нажаль, після яскравої перемоги в першому колі, коли Світоліна програвши перший сет з рахунком 0:6, змогла здолати чешку Маркету Вондроушову, сил на другий поспіль подвиг у неї не вистачило.
Українка припустилася фатальної помилки у першому сеті. Вона програла четвертий гейм на власній подачі, і такій досвідченій опонентці, як Пегула, цього було достатньо для перемоги в партії.
Другий сет був більш напруженим та закрученим сюжетно. Світолина віддала подачу вже на старті. Але змогла відігратися на м'ячах суперниці. Потім такий сценарій повторився ще тричі. Зрештою за рахунку 6:6 партія перейшла у тай-брейк. Там українка шансів вже не мала: зходу віддала п'ть балів поспіль, що відіграти вже було неможливо. Поєдинок тривав майже дві години.
Світоліна з однією перемогою залишає столицю Катару. А з чотирьох українок, які стартували на "тисячнику", залишилась лише Марта Костюк.
Раніше Костюк, Світоліна та ще дві українки заявились на турнір-"тисячник" у США.
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