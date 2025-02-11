Незручна Пегула для Світоліної: українка залишає турнір у Досі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

WTA 1000, Доха, одиночний розряд, 2-ге коло

Еліна Світоліна – Джессіка Пегула – 3:6, 6:7

Світоліна, що посідає 22-гу сходинку в світовому рейтингу, грала з 5-ю в списку WTA – американкою Пегулою.

Тенісистки добре знайомі, адже грали між собою вже шість разів. Рахунок перед матчем у Досі був – 4:2 на користь американки. Але якщо брати матчі на харді, перевага Пегули більш переконлива – 4:1. Хоча загалом суперництво між українко та американкою завжди було гострим: у чотирьох іграх із шести переможниця визначалася в трьох сетах.

Нажаль, після яскравої перемоги в першому колі, коли Світоліна програвши перший сет з рахунком 0:6, змогла здолати чешку Маркету Вондроушову, сил на другий поспіль подвиг у неї не вистачило.

Українка припустилася фатальної помилки у першому сеті. Вона програла четвертий гейм на власній подачі, і такій досвідченій опонентці, як Пегула, цього було достатньо для перемоги в партії.

Другий сет був більш напруженим та закрученим сюжетно. Світолина віддала подачу вже на старті. Але змогла відігратися на м'ячах суперниці. Потім такий сценарій повторився ще тричі. Зрештою за рахунку 6:6 партія перейшла у тай-брейк. Там українка шансів вже не мала: зходу віддала п'ть балів поспіль, що відіграти вже було неможливо. Поєдинок тривав майже дві години.

Світоліна з однією перемогою залишає столицю Катару. А з чотирьох українок, які стартували на "тисячнику", залишилась лише Марта Костюк.