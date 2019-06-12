Независимым главой СБУ мог бы стать Радецкий, - эксперт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперт подчеркнул, что главой СБУ должен быть настоящий профессионал

Главой Службы безопасности Украины (СБУ) правильно назначать не юриста "Квартал-95", а настоящего профессионала, имеющего авторитет у ветеранов АТО. Такое мнение в эфире телеканала "Прямий" высказал эксперт Юрий Кочевенко, передает РБК-Украина.

"Что касательно новых назначений. Баканов. Присвоили ему звание лейтенанта. Фактически он сейчас возглавляет СБУ. Юрист 95-го квартала. Если уже было у Зеленского желание показать новый курс, обновления, тогда на самом деле найди людей, которые есть профессиональными, незапачканными, с репутацией, ветераны АТО. Что касается главы СБУ, можно Александра Радецкого, который имеет уважение и авторитет среди добровольцев, ветеранов АТО. А вместо этого имеем Бухарева – главу СВР с медалью от России…", - заявил он.

Ранее в статье "Апостроф" уже появлялась информация о том, что кандидатура Радецкого могла бы быть вполне компромиссной и профессиональной для назначения его в руководство СБУ.

К примеру, экс-президент Украины, Леонид Кравчук считает: "Я его знаю по отцу, потому что отец был министром обороны, когда я был президентом. И я не раз слышал по телефону, когда он общался с сыном, что тот человек образованный, уравновешенный, аналитически мыслит и не имеет других целей, кроме как служить Украине. Такое, по крайней мере, у меня сложилось впечатление".

Напомним, что ранее под стенами Администрации президента Украины проходил митинг ветеранов и добровольцев АТО, где они требовали реформы СБУ и назначения на должность настоящего патриота и профессионала. Там впервые и была озвучена фамилия Радецкий.

В данный момент президент Украины не принял решения о назначении главы СБУ, а исполняющим обязанности является его друг детства Иван Баканов.

Александр Радецкий – генерал – майор, 45 лет. Радецкий занимал должность начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Перед тем, в 2007–2010 годах, возглавлял управление СБУ в Тернопольской области. Был назначен заместителем главы спецслужбы 19 июля 2015 года и не проработав и трёх недель подал прошение об отставке. В открытом письме он пояснил свое решение "неготовностью быть свадебным генералом" и "реально бороться с коррупцией".

Отец Радецкого – Виталий Радецкий – генерал армии, в 1993–1994 годах занимал должность министра обороны Украины.