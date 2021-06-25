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Нейтрализовали "террористов". Пограничники провели тактические учения на Закарпатье

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Ужгород, Пятница 25 июня 2021 11:19
Нейтрализовали "террористов". Пограничники провели тактические учения на Закарпатье Фото: пограничники провели тактические учения на Закарпатье (dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В течение трех дней в Ужгороде пограничники Чопского отряда проводили антитеррористические учения. Сотрудники ГПСУ совместно с нацгвардейцами разоблачили и задержали условных террористов.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

По легенде учений, службой авиационной безопасности на территории аэропорта "Ужгород" была замечена группа неизвестных со взрывчаткой, которые были намерены совершить террористический акт.

Так, задачей пограничников было не допустить выход группы с территории международного пункта пропуска "Ужгород-Авиа" и незаконное пересечение границы вероятными террористами.

После чего сотрудники ГПСУ перекрыли участок границы силами резервов от ближайших подразделений и управления отряда.

Как добавляют в ведомстве, пограничники совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины вовремя обнаружили условных террористов и задержали их.

Фото: пограничники проводят тактические учения совместно с нацгвардейцами (dpsu.gov.ua)

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пограничники Государственная пограничная служба учения террористы
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