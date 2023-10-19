Неймар потрапив у руки хірургів. Терміни відновлення бразильця лякають
Аравійський "Аль-Хіляль" підтвердив побоювання щодо серйозності травми нападника збірної Бразилії Неймара. Він зазнав важкого ушкодження у таборі національної команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.
31-річний форвард травмувався наприкінці першої половини протистояння зі збірною Уругваю (0:2). Його забрали на ношах, а сам футболіст не стримував сліз.
Поглиблене медичне обстеження травмованого коліна виявило розрив меніска Неймара. Окрім того, він ушкодив передню хрестоподібну зв'язку. Бразилець змушений лягти під ніж, а потім проходитиме довгу програму реабілітації.
Точних термінів відновлення Неймара наразі не оголошують. Однак, характер травми може означати, що нинішній сезон для нападника завершений достроково. "Аль-Хіляль" підтримав лаитноамериканця, закликавши "повернутися сильнішим".
Неймар у 2023 році
Сезон 2022/23 уродженець Сан-Паулу завершив у складі ПСЖ. Підсумкова статистика бразильця – 29 матчів у всіх турнірах, 18 м'ячів і 17 результативних передач.
У середині серпня перебрався до "Аль-Хіляля" за 90 млн євро. З тих пір провів 5 поєдинків за аравійців у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 1 гол і 3 асисти. Контракт чинний до літа 2025-го з опцією продовження ще на рік.
У вересні Неймар обійшов культового Пеле в боротьбі за звання найкращого бомбардира збірної Бразилії усіх часів (79 м'ячів). Натомість у Короля футболу назавжди залишилося 77 голів.
The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 18, 2023
Return Stronger @neymarjr #AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm
До слова, напередодні Мессі самотужки приніс Аргентини перемогу в кваліфікації до ЧС-2026.
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