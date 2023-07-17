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У невизнаному Придністров'ї знайшли вбитим лідера місцевих комуністів

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Понеділок 17 липня 2023 16:36
У невизнаному Придністров'ї знайшли вбитим лідера місцевих комуністів Фото: Олег Хоржан (рос ЗМі)
Автор: Дмитро Браславський

Керівника невизнаної Придністровської Компартії Олега Хоржана знайшли вбитим. Його застрелили, а також могли пограбувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний інспекторат поліції Молдови та Міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров'я, про які пише NewsMaker.

Спочатку про смерть Хоржана заявили голова Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов.

"Сьогодні вночі загинув керівник Придністровської компартії Олег Хоржан. Убитий удома. Ми вимагаємо негайно розпочати розслідування", - сказав Зюганов.

Про смерть Хоржана повідомив і один із лідерів молдавської партії "Громадянський конгрес" Марк Ткачук, який тижнем раніше підписав із Хоржаном спільну декларацію про "сприяння збереженню миру і довіри в регіоні".

Заяви представників невизнаного Придністров'я та Молдови

Генеральний інспекторат поліції Молдови і Міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров'я підтвердили інформацію про смерть Хоржана.

"Олега Хоржана знайшли застреленим у своєму будинку, розташованому недалеко від Тирасполя", - повідомили в поліції.

У МВС невизнаного Придністров'я стверджують, що тіло Хоржана виявила дружина в одній із кімнат, поруч із відкритим сейфом, який виявився порожнім. Слідчий комітет невизнаного Придністров'я порушив кримінальну справу.

Бюро реінтеграції Молдови запропонувало створити слідчу комісію під егідою місії ОБСЄ, яка розслідуватиме вбивство придністровського комуніста Олега Хоржана.

Менше ніж рік тому Хоржан вийшов із в'язниці

У грудні 2022 року придністровського комуніста Олега Хоржана звільнили з вʼязниці, де він перебував із 2018 року за звинуваченням у "насильницьких діях щодо представника влади".

Він провів мітинг на центральній площі Тирасполя, не погодивши його з місцевою владою. Після мітингу затримали кількох його учасників, серед яких виявився і син Хоржана.

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