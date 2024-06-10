Невдаха півфіналу French Open став першою ракеткою світу замість Джоковіча

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

22-річний спортсмен піднявся на один щабель вгору після помірно вдалого виступу на "Ролан Гарросі". Італієць дійшов до 1/2 фіналу, де поступився іспанцю Карлосу Алькарасу.

Зіннер набрав 9525 залікових балів і став лідером класифікації. Він на 945 пунктів випередив свого кривдника з Відкритого чемпіонату Франції. Алькарас, попри тріумф на паризькому ґрунті, зумів обійти лише серба Новака Джоковіча.

Балканець знявся з розіграшу French Open перед чвертьфіналом через травму коліна. Він втратив аж 1600 очок у рейтингу ATP і опустився з першого на третє місце. До топ-10 також потрапили німець Александер Звєрєв, Даніїл Медведєв із РФ, його співвітчизник Андрєй Рубльов, норвежець Каспер Рууд, польський тенісист Губерт Гуркач, Алекс де Мінор із Австралії та болгарин Грігор Дімітров.

Натомість найкращі серед українців опинилися аж у третій сотні класифікації. Віталій Сачко провалився на вісім позицій, але залишився першою ракеткою України (203-тє місце). Тим часом Ілля Марченко зберіг 216-ту сходинку в рейтингу ATP.