ua en ru
Пн, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Невдаха півфіналу French Open став першою ракеткою світу замість Джоковіча

Рим, Понеділок 10 червня 2024 13:12
UA EN RU
Невдаха півфіналу French Open став першою ракеткою світу замість Джоковіча Фото: Яннік Зіннер вирвався в лідери світового тенісу (fft.fr)
Автор: Антон Федорців

Італійський тенісист Яннік Зіннер уперше в кар'єрі очолив рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

22-річний спортсмен піднявся на один щабель вгору після помірно вдалого виступу на "Ролан Гарросі". Італієць дійшов до 1/2 фіналу, де поступився іспанцю Карлосу Алькарасу.

Зіннер набрав 9525 залікових балів і став лідером класифікації. Він на 945 пунктів випередив свого кривдника з Відкритого чемпіонату Франції. Алькарас, попри тріумф на паризькому ґрунті, зумів обійти лише серба Новака Джоковіча.

Балканець знявся з розіграшу French Open перед чвертьфіналом через травму коліна. Він втратив аж 1600 очок у рейтингу ATP і опустився з першого на третє місце. До топ-10 також потрапили німець Александер Звєрєв, Даніїл Медведєв із РФ, його співвітчизник Андрєй Рубльов, норвежець Каспер Рууд, польський тенісист Губерт Гуркач, Алекс де Мінор із Австралії та болгарин Грігор Дімітров.

Натомість найкращі серед українців опинилися аж у третій сотні класифікації. Віталій Сачко провалився на вісім позицій, але залишився першою ракеткою України (203-тє місце). Тим часом Ілля Марченко зберіг 216-ту сходинку в рейтингу ATP.

Невдаха півфіналу French Open став першою ракеткою світу замість Джоковіча

До слова, напередодні Алькарас переграв Звєрєва в чоловічому фіналі French Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Новак Джокович
NEWS
Темпи б'ють рекорди. Де Україна бере газ та як намагається наростити видобуток
Темпи б'ють рекорди. Де Україна бере газ та як намагається наростити видобуток
DAILY
Федір Веніславський: Електронних повісток через електронні кабінети не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Електронних повісток через електронні кабінети не буде