Нетаньяху планує звільнити очільників Міноборони, ЦАХАЛу і ШАБАКу, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Про можливі кадрові рішення сказала репортер Walla News Тал Шалев у головній вечірній програмі новин громадського мовника Kan.

Посилаючись на джерела серед близьких соратників прем’єр-міністра, щодо звільнення Галланта репортер зауважила, що «питання не в тому, якщо, а в тому, коли».

За словами Шалев, Нетаньяху хотів звільнити Галанта після його візиту до Сполучених Штатів, але заплановане рішення було відкладене через смертоносну атаку Хезболли на Мадждал-Шамс та вбивство лідера ХАМАС і лідера військового крила Хезболли.

Журналістка додала, що в оточенні Нетаньяху є джерела, які кажуть, що після заміни Галланта прем'єр-міністр планує звільнити начальника штабу ЦАХАЛу Герці Ха-леві та керівника Shin Bet (ШАБАК) Ронена Бара.

За її словами, метою таких кроків є усунення опозиції до ведення переговорів Нетаньяху щодо повернення заручників, захоплених ХАМАС 7 жовтня. Шалев каже, що Нетаньяху хоче поставити на місце звільнених чиновників людей, які будуть залежати від нього і виконувати його вказівки.

Потенційним кандидатом на посаду міністра оборони називають опозиційного лідера "Нової надії" Гідеона Саара. Зараз нібито ведуться розмови про можливу загальну перестановку в кабінеті міністрів, щоб створити враження, що прем’єр-міністр не просто звільняє Галланта.