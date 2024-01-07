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Нестача ліків. Окупанти створили гуманітарну катастрофу на захоплених територіях, - Федоров

Україна, Неділя 07 січня 2024 21:21
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Нестача ліків. Окупанти створили гуманітарну катастрофу на захоплених територіях, - Федоров Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські терористи створили гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова.

Федоров пояснив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається значна нестача медикаментів. За словами мера, в області є кілька проблем:

  • імпортних ліків або немає, або ціна недоступна для людей,
  • обов'язкових дитячих вакцин БЦЖ та АКДС не постачають, батьки чекають на щеплення від туберкульозу понад пів року,
  • частина життєво необхідних ліків проти хвороб серця, шлунка, гіпертензії відпускаються виключно за рецептами. Щоб його взяти, необхідно вистояти величезну чергу до лікаря,
  • обслуговування в лікаря неможливе без російського паспорта.

Методи впливу РФ на окупованих територіях

Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.

Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.

Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.

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