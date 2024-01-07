Нестача ліків. Окупанти створили гуманітарну катастрофу на захоплених територіях, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова .

Федоров пояснив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається значна нестача медикаментів. За словами мера, в області є кілька проблем:

імпортних ліків або немає, або ціна недоступна для людей,

обов'язкових дитячих вакцин БЦЖ та АКДС не постачають, батьки чекають на щеплення від туберкульозу понад пів року,

частина життєво необхідних ліків проти хвороб серця, шлунка, гіпертензії відпускаються виключно за рецептами. Щоб його взяти, необхідно вистояти величезну чергу до лікаря,

обслуговування в лікаря неможливе без російського паспорта.

Методи впливу РФ на окупованих територіях

Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.

Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.

Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.

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