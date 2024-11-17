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Нещасний випадок ледь не зірвав матч Ліги націй Нідерланди – Угорщина

Амстердам, Неділя 17 листопада 2024 00:41
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Нещасний випадок ледь не зірвав матч Ліги націй Нідерланди – Угорщина Фото: Матч Нідерланди – Угорщина (x.com/mlszhivatalos)
Автор: Андрій Костенко

Поєдинок Ліги націй між командами Нідерландів та Угорщини ледь не припинили, після того, як тренер угорців забився в конвульсіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN FC.

Інцидент трапився на 7-й хвилині. Один з тренерів угорської збірної раптово впав і втратив свідомість. Було видно, як його тіло зводить судома.

Арбітр гри Хесус Хіль Мансано з Іспанії одразу зупинив поєдинок та терміново викликав лікарів. Потерпілого на машині швидкої допомоги забрали до лікарні, після чого суддя поновив гру. Пауза в матчі тривала близько 10 хвилин.

Як з'ясувалося пізніше, зле стало члену тренерського штабу угорців, відомому в недавньому минулому нападнику Адаму Салаї. 36-річний футболіст, який левову частину кар'єри провів у Німеччині, виступаючи за "Майнц", "Шальке" та "Хоффенхайм", закінчив активні виступи в 2023 році.

Нещасний випадок ледь не зірвав матч Ліги націй Нідерланди – Угорщина

Фото: Адам Салаї (instagram.com/adaam_s)

Ветеран провів у складі збірної своєї країни 86 поєдинків, у яких забив 26 голів. Завершивши виступи, він пристав на пропозицію очільника національної команди – італійця Марко Россі та ввійшов у тренерський штаб.

Що стало причиною раптового нападу, наразі невідомо. Раніше подібних симптомів у Салаї ніхто не помічав.

Цікаво, що одразу після паузи, пов'язаної з інцидентом, арбітр матчу переглянув VAR та призначив у ворота Угорщини пенальті. Так Нідерланди відкрили рахунок.

Згодом, наприкінці першої половини гри, господарі отримало право на ще один 11-метровий, який також успішно реалізували. Завершився ж матч повним розгромом Угорщини – 4:0.

Раніше Україна не втримала перемогу над збірною Грузії та залишилася останньою в групі Ліги націй.

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