Непогода в Украине: без света остаются 182 населенных пункта

Фото: последствия снегопада в Одессе (dumskaya.net)

В Украине после непогоды без электричества остаются 182 населенных пункта. Большинство из них в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 20:00 29 января обесточены 100 населенных пунктов в Одесской области, 78 - в Николаевской, 3 - в Кировоградской и 1 - в Днепропетровской.

Возобновлением подачи электричества занимаются бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров модернизировать старые электросети. Они должны быть готовы к непогоде.

Президенту также доложили о продолжении расчистки от снега автомагистралей в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составил 20-60 сантиметров.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных снегопадов в Украине образовался транспортный коллапс. Наблюдались переметы протяженностью около 30 километров.