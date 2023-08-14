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Неподалік Стамбулу стався вибух на суднобудівному заводі. Є поранений та загиблий

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Понеділок 14 серпня 2023 16:42
Неподалік Стамбулу стався вибух на суднобудівному заводі. Є поранений та загиблий Фото: неподалік Стамбулу стався вибух на суднобудівному заводі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вибух трапився на кораблі, який перебуває на обслуговуванні на верфі в Тузлі, що в провінції Стамбул у понеділок, 14 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

За попередніми даними, близько 10:30 за місцевим часом 2 робітники зайшли на територію складу відходів судна. Під час роботи в баку для відходів судна стався вибух. Імовірна причина вибуху - стиснення газу.

На місце події відразу були направлені поліція, пожежна бригада, медичні бригади та бригади AFAD. Спеціалісти з'ясували, що на місці вибуху 1 працівник загинув і 1 працівник отримав легкі поранення.

Постраждалого було госпіталізовано. На судні, де стався вибух, працювали слідчо-оперативні групи. Поліція розпочала розслідування за фактом вибуху.

Вибух у Туреччині

Нагадаємо, біля великого турецького комерційного порту Дериндже у Мармуровому морі пролунав вибух.

Очевидці розповідали, що інцидент трапився під час вивантаження зерна на судно.

Поранення отримали щонайменше 10 осіб, частину їх госпіталізували.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що у ході розслідування вибуху в порту Туреччини необхідно вивчити можливу причетність Росії.

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