Неплатежи за газ клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" выросли в 2 раза

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Некоторые клиенты не рассчитались за голубое топливо субсидийными средствами, а использовали их на собственные нужды

На 1 апреля 2019 года долг потребителей газа Хмельницкой области достиг 695 млн гривен, что в 2 раза больше, чем в этот же период в прошлом году. Неплатежи возросли из-за уменьшения на треть количества субсидиатов на фоне подорожания газа, а также введения монетизации субсидий. Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаз Сбыта".

"В частности, из 176 тыс. подолян-субсидиантов, почти 80% (более 140 тыс.) имеют долги за потребленный газ, общая сумма которого составила уже более 350 млн гривен. Поскольку с марта 2019 года изменился механизм выплаты жилищных субсидий, то потребители-субсидианты начали получать "живыми" деньгами для оплаты за использованный газ. Однако, некоторые клиенты не рассчитались за голубое топливо, а использовали средства на собственные нужды", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, это повлияло на рост неплатежей именно в марте.

"На пресс-конференции мы предупреждали по возможности использования субсидийных средств на собственные нужды, а не на уплату за газ, - отмечает руководитель компании Андрей Левицкий. – Как видим, часть субсидиантов расценили данные средства как доплату к пенсии и ее повышения, и тому подобное. Поэтому к долгам за отопительный период добавились еще долги, связанные с монетизацией, следовательно, сумма долга достигла почти 700 млн гривен".

Из-за задолженности потребителей, "Хмельницкгаз Сбыт" не может вовремя рассчитаться за поставленный газ с НАК "Нафтогаз Украины" и закупить необходимые объемы на следующие периоды. Кроме того, газоснабжающая компания рискует получить штрафные санкции за несвоевременную оплату голубого топлива.

Пока субсидиантам, которые получают монетизированную субсидию, необходимо оплачивать полностью всю сумму, указанную в счете за газ. Кроме того, оплату необходимо осуществлять в течение 5 дней после получения платежки, при пользовании или книжкой – до 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки и не допускать задолженности. По словам пресс-службы, наличие просроченной задолженности только за один месяц избавит потребителей дальнейшего получения государственной поддержки. Поэтому в случае неуплаты за услуги по окончанию текущего отопительного сезона, в дальнейшем субсидия назначаться не будет.

"Оплатить за потребленный газ можно: через Личный кабинет потребителя на сайте 104.ua через банковские учреждения, терминалы самообслуживания, с помощью платежных сервисов Ipay.ua, Portmone, EasyPay, Монобанк др. Получить всю необходимую информацию относительно предоставления жилищной субсидии возможно, обратившись к управлений социальной защиты; в отношении операций с денежными средствами в случае предоставления в безналичной форме - в АО "Ощадбанк". У поставщика газа можно получить консультацию относительно объема потребления, начислений, задолженности или переплаты", - говорится в сообщении.